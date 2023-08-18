Два шахтера остаются в тяжелом состоянии после ЧП в Темиртау

По состоянию на 18 августа в медицинских учреждениях региона находится 11 пострадавших шахтеров.

Два шахтера, пострадавших в результате пожара на шахте "Казахстанская" находятся в тяжелом состоянии еще семь горняков - в отделении токсикологии, передаёт BaigeNews.kz.

17 августа текущего года в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова доставлено 9 пострадавших шахтеров.

"Два шахтера находились в реанимации, переведены в отделение токсикологии. Их состояние ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны", - говорится в сообщении управления здравоохранения области.

Оставшиеся 7 человек находятся в отделении токсикологии.

"Состояние средней степени тяжести, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны", - отметили в сообщении.

В терапевтическое отделение Центральной больницы г.Шахтинск поступило четверо пострадавших, один из которых от госпитализации отказался (отпущен на амбулаторное лечение). Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Позднее сообщили, что еще один шахтер из центральной больницы города Шахтинск отпущен на амбулаторное лечение.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. Вчера, 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. 18 августа найдено тело второго горняка. Ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.