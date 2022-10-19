Два села появятся в Атырауской области на границе с Россией

Два населённых пункта появятся в Атырауской области на границе с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Они будут образованы за счёт строительства новых домов на участках земли, которые выдадут состоящим в очереди на жильё гражданам.

"В селе Курмангазы с 2016 года в очереди состоят около двух тысяч заявителей. Жителям поочерёдно начали выдавать землю - 60 заявителей уже получили полагающиеся им участки. Далее земля будет предоставлена следующим по очереди 120 жителям", - сказал исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нугманов.

В ближайшее время в число новых населённых пунктов района войдут микросёла Болашақ и Шипажай.