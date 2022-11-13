Два самолёта столкнулись во время авиашоу в США

Фото: 1news.az

Знаменитое шоу Wings Over Dallas (Крылья над Далласом) в штате Техас закончилось трагедией. Там столкнулись два самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, в результате столкновения никто из находившихся в самолетах не выжил.

По данным Daily Mail, в бомбардировщик времён Второй мировой войны Boeing B-17 врезался другой самолёт.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.