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1news.az Сегодня, 12:17
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Фото: 1news.az

Два самолёта столкнулись во время авиашоу в США

Знаменитое шоу Wings Over Dallas (Крылья над Далласом) в штате Техас закончилось трагедией. Там столкнулись два самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

По предварительным данным, в результате столкновения никто из находившихся в самолетах не выжил.

По данным Daily Mail, в бомбардировщик времён Второй мировой войны Boeing B-17 врезался другой самолёт. 

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Видео: t.me/breakingmash
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#крушение
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:17
149
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