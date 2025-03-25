Два самолёта столкнулись в небе во Франции
Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции.
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
85Фото: pxhere.com
Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France столкнулись в небе, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.
"Произошла авария с участием двух Alpha Jet из Patrouille de France во время репетиций на востоке Франции. Службы спасения мобилизованы" - написал он.
В видео, появившихся в соцсетях, можно заметить, как летчики катапультируются. Об их состоянии пока не сообщается.
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