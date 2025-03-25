  • 25 Марта, 22:45
  • BAIGENEWS

Два самолёта столкнулись в небе во Франции

Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции.

Сегодня, 22:14
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: pxhere.com

Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France столкнулись в небе, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в соцсети X.

"Произошла авария с участием двух Alpha Jet из Patrouille de France во время репетиций на востоке Франции. Службы спасения мобилизованы" - написал он.

В видео, появившихся в соцсетях, можно заметить, как летчики катапультируются. Об их состоянии пока не сообщается.

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