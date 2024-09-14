  • 14 Сентября, 15:23
  • BAIGENEWS

Два ребёнка серьёзно пострадали в аварии близ Актау

Сегодня, 13:50
АВТОР
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yahoo.com Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: yahoo.com

ДТП произошло в районе "Автодрома" близ Актау, в аварии пострадали двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.

В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау.

"По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, зарегистрировано уголовное дело согласно статье 345 УК РК. Проводится расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, — прокомментировали в ДП Мангистауской области.

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