Два ребёнка серьёзно пострадали в аварии близ Актау
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
139Фото: yahoo.com
ДТП произошло в районе "Автодрома" близ Актау, в аварии пострадали двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.
В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау.
"По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, зарегистрировано уголовное дело согласно статье 345 УК РК. Проводится расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, — прокомментировали в ДП Мангистауской области.
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