Два ребёнка серьёзно пострадали в аварии близ Актау

ДТП произошло в районе "Автодрома" близ Актау, в аварии пострадали двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.

В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау.