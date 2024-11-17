Два пожара потушены вечером в Алматы
Сегодня, 03:13
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Сегодня, 03:13Сегодня, 03:13
65Фото: pixabay.com
Два пожара произошли в субботу вечером в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Первый произошел в Ауэзовском районе по улице Сулейменова, где в двухэтажном нежилом доме загорелась комната и кровля на площади 80 квадратных метров.
"Эвакуация жильцов не потребовалась, так как данный дом под снос", - уточнили в МЧС.
Второй случай произошел в Алмалинском районе по улице Байзакова в шестиэтажном жилом доме, на четвертом этаже произошло горение домашних вещей на площади 5 квадратных метров.
Принятыми мерами спасателей пожары были ликвидированы, пострадавших нет, причины возгарания устанавливаются.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
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