Два пожара потушены вечером в Алматы

Два пожара произошли в субботу вечером в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Первый произошел в Ауэзовском районе по улице Сулейменова, где в двухэтажном нежилом доме загорелась комната и кровля на площади 80 квадратных метров.

"Эвакуация жильцов не потребовалась, так как данный дом под снос", - уточнили в МЧС.

Второй случай произошел в Алмалинском районе по улице Байзакова в шестиэтажном жилом доме, на четвертом этаже произошло горение домашних вещей на площади 5 квадратных метров.

Принятыми мерами спасателей пожары были ликвидированы, пострадавших нет, причины возгарания устанавливаются.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.