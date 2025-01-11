  • 11 Января, 22:05
  • BAIGENEWS

Два поезда столкнулись в Страсбурге: есть пострадавшие

Известно как минимум о 30 пострадавших.

Сегодня, 21:33
АВТОР
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ura.news Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: ura.news

Минимум 30 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов во французском Страсбурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BFM Alsace. 

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, как люди самостоятельно пытаются открыть двери и вытащить из вагонов пострадавших.

Как сообщает издание, поезда столкнулись из-за ошибки переключения передач. На место прибыли экстренные службы. Также на Центральный вокзал, где произошло ДТП, выехала мэр Страсбурга Жанна Барсегян. Из-за столкновения задержаны трамваи и автобусы, маршрут которых проходит через Центральный вокзал, в городе образовались пробки. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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