Минимум 30 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов во французском Страсбурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BFM Alsace.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, как люди самостоятельно пытаются открыть двери и вытащить из вагонов пострадавших.

Как сообщает издание, поезда столкнулись из-за ошибки переключения передач. На место прибыли экстренные службы. Также на Центральный вокзал, где произошло ДТП, выехала мэр Страсбурга Жанна Барсегян. Из-за столкновения задержаны трамваи и автобусы, маршрут которых проходит через Центральный вокзал, в городе образовались пробки. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.