  • 3 Августа, 13:24
  • BAIGENEWS

Два подростка утонули в бассейне в селе Мерке

Сегодня, 12:25
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shutterstock Сегодня, 12:25
159
Сегодня, 12:25
159
Фото: shutterstock

Два школьника утонули в бассейне в селе Мерке Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона. 

2 августа около 19.00 в селе Мерке Жамбылской области произошла трагедия - в бассейне Big Family утонули мальчики 2010 и 2012 годов рождения, сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. 

Известно, что подростки отдыхали в бассейне без присмотра родителей. 

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