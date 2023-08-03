Два подростка утонули в бассейне в селе Мерке

Два школьника утонули в бассейне в селе Мерке Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.



2 августа около 19.00 в селе Мерке Жамбылской области произошла трагедия - в бассейне Big Family утонули мальчики 2010 и 2012 годов рождения, сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Известно, что подростки отдыхали в бассейне без присмотра родителей.