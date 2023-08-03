Два подростка утонули в бассейне в селе Мерке
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
159
159Фото: shutterstock
Два школьника утонули в бассейне в селе Мерке Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.
2 августа около 19.00 в селе Мерке Жамбылской области произошла трагедия - в бассейне Big Family утонули мальчики 2010 и 2012 годов рождения, сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
Известно, что подростки отдыхали в бассейне без присмотра родителей.
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