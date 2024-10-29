Два подростка погибли в Жамбылской области
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
111Фото: runews24.ru
На юге Казахстана с разницей в один день погибли двое подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамен полиции Жамбылской области.
"По данным фактам сотрудниками Байзакского районного отдела полиции начаты досудебные расследования по статье 105 "Доведение до самоубийства".
Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия.", - сообщили в полиции.
В ДП добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит
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