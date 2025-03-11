Казахстанские полицейские успешно ликвидировали два офиса интернет-мошенников, которые использовали незаконные call-центры для обмана граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Операция прошла в Алматы при поддержке департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры города.

В ходе расследования были обнаружены офисы, где злоумышленники обманывали людей, обещая помощь в выводе зависших депозитов с банковских счетов стран Южной Азии. Рекламируя свою деятельность, мошенники обещали вернуть деньги, но на самом деле целью их действий было завладение личными средствами граждан.

Как выяснилось, операцией управлял иностранец, а сами call-центры функционировали по схеме классической аферы. В ходе операции были задержаны подозреваемые, а мошеннические офисы закрыты.

Полицейские подчеркивают важность бдительности и напоминают гражданам о рисках интернет-мошенничества, призывая не доверять сомнительным предложениям в интернете.