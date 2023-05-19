Два очага бешенства выявили в Жамбылской области

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В двух районах Жамбылской области у крупного рогатого скота выявлено бешенство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АПК Новости".



Как сообщил глава ветеринарного управления Жамбылской области Нуржас Курмантаев на брифинге в службе коммуникаций, эпизоотическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле. За первые четыре месяца текущего года на особо опасные заболевания проверяли весь скот. С января по май у животных брали анализ крови. По результатам исследований было выявлено 310 больных животных: 100 голов крупного и 210 голов мелкого рогатого скота. Всех больных сельхозживотных отправили на санитарный убой, в дальнейшем туши будут переработаны.



Также в регионе выявили два очага бешенства, один из них в Шуском районе, другой - в Рыскуловском. Специалисты начали срочно проводить работу по ликвидации опасного заболевания. На данное время источник опасности устранен.



Между тем в 33 селах, которые входят в зону природного очага Конго-Крымской геморрагической лихорадки, планируется провести манипуляции по обеззараживанию дворов, сараев сельчан, а также порядка полумиллиона голов скота. На данное время препараты для дезинфекции уже приобретены.





