Два новых студенческих общежития открыли в Астане

В Астане открыли ещё два студенческих общежития на 800 мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Здесь будут проживать студенты медицинского университета "Астана" и университета "Туран-Астана".

В современных общежитиях на 100 и 700 мест созданы все условия для комфортной жизни, учёбы и активного досуга. Общежитие на 100 мест для студентов университета "Туран-Астана" расположено по адресу: 1-й переулок Степана Разина, 26/1. Общежитие на 700 мест для студентов медицинского университета "Астана" находится по адресу: улица Григория Потанина, 9.

"В этом общежитии всё создано для того, чтобы студенты чувствовали себя в домашних условиях. В комнатах есть вся необходимая мебель, холодильник и высокоскоростной интернет. Наш университет обеспечил на 100% нужды студентов в общежитиях", – сказала ректор университета "Туран-Астана" Гульжамал Джапарова.

В текущем году в Астане в рамках ГЧП планируется построить и ввести в эксплуатацию шесть общежитий. Они позволят создать почти 4,5 тысячи мест. Часть из них уже открыта.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию ещё два общежития. Кроме того, акимат столицы выделил земельные участки ещё четырём вузам для строительства общежитий.