Два новых района появятся в ВКО

В Восточно-Казахстанской области утвердили план по разделению некоторых районов и возвращению их в территориальные границы 1997 года. В итоге в регионе появятся новые административные единицы, передаёт BaigeNews.kz.

О решении восстановить районы в июне на заседании Национального Курултая объявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Депутаты областного маслихата проголосовали за образование в составе ВКО района Улкен Нарын с административным центром в одноименном селе и выделение нового района из состава Катон-Карагайского. А также за образование района Маркаколь с административным центром в селе Маркаколь и выделение этого района из состава Курчумского.

Также адмцентр Катон-Карагайского района переносят из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай.

"Благодаря созданию новых районов мы сможем достичь оптимизации госуправления. Обеспечим комфортный доступ к услугам из-за сокращения расстояния до райцентра. Повысим самостоятельность районов в решении местных проблем, в результате улучшится качество жизни населения. Создадим новые рабочие места, добьёмся снижения миграционных процессов населения", – объяснили в акиматах Курчумского и Катон-Карагайского районов.

После голосования депутатов аким ВКО Ермек Кошербаев дал ряд поручений по развитию вновь создающихся районов.

"Нужно принять меры по обеспечению штатными единицами вновь образованных районов. Вопрос очень серьёзный. Потому что мы не запрашивали дополнительные единицы, а районы должны быть полноценными. Несмотря на малое количество населения, районы приграничные. А у нас есть поручение президента по развитию приграничных районов. Поэтому нужно обеспечить их соответствующими возможностями", – подчеркнул Кошербаев.

Заместители акима ВКО должны будут проработать вопрос по ремонту зданий для размещения госорганов в новых районах и обеспечить жильём привлекаемых специалистов из других регионов.

Кроме этого, во вновь созданных районах переведут на районный уровень медицинские организации, обеспечат их всем необходимым оборудованием и кадрами.

У новых районов, и тех двух, от которых они отделяются, есть перспективные направления, отрасли, которые могут оказать положительное влияние на экономику всей области. В Катон-Карагайском районе планируют развивать мясное животноводство, мараловодство, пчеловодство, табунное коневодство. В районе Улкен Нарын – производить кумыс и выращивать овощи, в Маркакольском районе – добывать медь и выращивать бахчевые культуры, а в Курчумском – разводить рыбу и заниматься горнодобывающей промышленностью. При этом каждый из районов имеет потенциал для развития оздоровительного, сельского, культурного и экологического туризма.