Два новых автобусных маршрута запустили в Алматы

В ТОО "Транспортный холдинг" сообщили о запуске в Алматы двух новых маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, с 11 ноября запущен новый маршрут №241. Автобусы будут курсировать от поселка Койшыбек – трасса Алматы-Хоргос – пос. Алга – трасса Р-19 – Кульджинский тракт – до рынка Жетысу, далее разворот и маршрут движется по схеме в обратном направлении.

"На линии обслуживают в будние дни 16 автобусов, в субботние дни 12 автобусов и в выходные дни 10 автобусов, с интервалом 28 мин.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мегаполисе запустили маршрут №242.

"Маршрут будет курсировать от села Базаркелды – трасса Алматы-Хоргос – село Жанашар – Кульджинский тракт – до рынка Жетысу, далее разворот и маршрут движется по схеме в обратном направлении", - добавили в холдинге.

На линии обслуживают в будние и выходные дни три автобуса, с интервалом 38 мин.