В Караганде произошел дерзкий случай мошенничества: 25-летний местный житель, подделав документы, сумел выманить кредит на покупку сразу двух новых автомобилей. Аферист обманул микрофинансовую организацию, получив два кроссовера, общая стоимость которых составила 23 миллиона тенге.

После того как машины были приобретены, ежемесячные платежи не были произведены, а телефонные номера злоумышленника стали недоступны. Полицейские Караганды оперативно вышли на след преступника и задержали его.

Теперь аферисту предстоит ответить за свои действия в суде. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а изъятые автомобили помещены на штрафстоянку.

Ранее мы сообщали, что за обман на 19 миллионов аферистка получила 6 лет в Кокшетау.