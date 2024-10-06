Два нарушения выявили прокуроры при проведении референдума в Казахстане
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Представители Генеральной прокуратуры и МВД проинформировали об обстановке на участках референдума в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По словам начальника Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжана Караманова, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.
"Сегодня установлено два факта нарушений. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечён к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй – это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", - сказал спикер.
Представитель ведомства ещё раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, запрещены.
"На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали", - добавил Бекжан Караманов.
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев отметил, что общественная обстановка в стране стабильная, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
"Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД. По любым обращениям граждан либо избирательных комиссий органами внутренних дел принимаются своевременные меры реагирования", - сказал Шынгыс Алекешев.
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