Два нарушения выявили прокуроры при проведении референдума в Казахстане

Представители Генеральной прокуратуры и МВД проинформировали об обстановке на участках референдума в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По словам начальника Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжана Караманова, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.

"Сегодня установлено два факта нарушений. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечён к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй – это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", - сказал спикер.

Представитель ведомства ещё раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, запрещены.

"На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали", - добавил Бекжан Караманов.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев отметил, что общественная обстановка в стране стабильная, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.