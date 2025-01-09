Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза в 2025 году примет меры по возврату в государственную собственность двух миллионов неиспользуемых сельскохозяйственных земель, передаёт BaigeNews.kz.

Также будет активизирована работа и по другим ключевым направлениям.

В продолжение инициатив, озвученных Главой государства на Климатическом саммите в Баку, будет разработана и утверждена Дорожная карта по развитию углеродного земледелия. Это - важный шаг в борьбе с изменением климата и повышении плодородия почв.

"Будет продолжена реализация Дорожной карты по восстановлению и повышению плодородия почв на 2024-2030 годы. Документ утверждён в 2024 году. В этом году особое внимание будет уделено утверждению региональных планов действий по реализации Дорожной карты, с акцентом на борьбу с деградацией земель", - сообщил председатель КУЗР Мурат Темиржанов.

Также Комитетом будут приняты меры по совершенствованию законодательной базы.

В частности, совместно с заинтересованными госорганами будут приняты меры по дальнейшему продвижению законопроекта "Об охране почв", который находится на рассмотрении в парламенте. Он станет ключевым документом в регулировании вопросов защиты почв, сохранения их качества и плодородного слоя.