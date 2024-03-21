Два миллиарда тенге алиментов задолжали жители ЗКО своим детям

В ЗКО общий долг по алиментам составляет два миллиарда тенге перед 4115 детьми. В среднем долг на одного ребёнка составляет 510 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Такие данные привёл старший прокурор управления по защите общественных интересов ЗКО Адиль Нурмуханов. У 35 частных судебных исполнителей находятся 10927 документов о взыскании алиментов. Из этого количества 1628 человек самостоятельно оплачивают алименты, 7596 документов находятся на периодическом исполнении.

Среди неплательщиков алиментов есть алкоголики, наркоманы, бомжи. Многие из них – безработные.

"Одна часть – это люди, которые имеют доход. Они сознательно избегают выплат, не оформляя трудовые документы, получая зарплату "в конвертах" и занижая доходы. Таким образом они обирают собственных детей. Совместно с уполномоченными органами мы реализовали проект по снижению задолженности алиментов "10 шагов по алиментам". В рамках проекта (с 12 февраля по 15 марта) выявляли и задерживали транспорт должников, устанавливали их доходы, трудоустраивали, привлекали злостных неплательщиков к административной и уголовной ответственности, а также пропагандировали семейные ценности", – рассказал Адиль Нурмуханов.

Меры по взысканию алиментов не принимались в районе Байтерек, Казталовском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском и Жангалинском районах. Вместе с органами занятости прокуроры трудоустроили 65 должников, на учёт поставили 37 безработных.

В области Абай местный житель задолжал троим несовершеннолетним детям алименты на сумму девять миллионов тенге. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на год.

Сообщалось, что задолженность по алиментам в Казахстане в 2023 году составляла свыше 20,8 миллиарда тенге. Как заявил мажилисмен Магеррам Магеррамов, по состоянию на 1 января 2024 года более 8000 судебных решений по взысканию алиментов не исполняются вообще.