Молодежные лидеры стран-членов ШОС обсудили вопросы экологии в Астане

В Астане состоялось XVII заседание Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества на тему: "Молодежное лидерство в экологической среде: создание пути к стабильному будущему в рамках ШОС". Организатором выступило молодежное крыло "Жастар Рухы" партии "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии "AMANAT".

В мероприятии принял участие Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов.

Более 150 делегатов – молодежных лидеров из 10 стран-членов и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества собрались в столице Казахстана для участия в очередном заседании Молодежного совета Организации. Мероприятие проходит в преддверии Астанинского саммита глав государств ШОС.

С приветственным словом к участникам обратился Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов.

"В рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества Казахстан объявил 2024 год – Годом экологии. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что повышение благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. В целом мы должны понимать, что изменение климата, участившиеся природные катаклизмы и их масштаб требуют от нас совместных усилий. И здесь ключевую роль должна играть молодежь. Уверен, что сегодня вами будут предложены свежие и смелые решения по преодолению экологических вызовов", – сказал он.

Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что в последнее время практически каждая страна – член ШОС столкнулась с последствиями изменения климата. Так, наблюдалась аномальная жара в Индии, сильные дожди и штормы были в некоторых провинциях Китая, большие наводнения прошли в России, с самыми масштабными паводками за последние 80 лет столкнулся Казахстан.

"Для всех нас это настоящий сигнал, показывающий, что надо принимать срочные меры. Поэтому всем нам надо работать над усилением законодательной базы и созданием условий для продвижения зеленой повестки", – подчеркнул Кошанов.

В этой связи Председатель "AMANAT" рассказал о системных мерах, принимаемых Казахстаном по вопросам экологии. Так, разрабатывается новый Водный кодекс, кардинально меняющий подход к использованию водных ресурсов. До 2025 года в стране будет высажено два миллиарда деревьев. По инициативе Президента объявлена масштабная общенациональная акция "Таза Қазақстан", направленная на формирование зеленого мышления и призывающего каждого гражданина соблюдать чистоту вокруг себя каждый день, сделав это образом жизни.

В свою очередь председатель молодежного крыла "Жастар Рухы" Акерке Искандерова рассказала о работе казахстанской молодежи по защите окружающей среды. В президентской акции "Таза Қазақстан" приняли участие более 2,4 млн человек, собрано свыше 900 тысяч тонн мусора, посажено порядка 2,5 млн зеленых насаждений. Приведены в надлежащее состояние более 5 тысяч объектов историко-культурного наследия.

Представитель Китайской Народной Республики, заместитель генерального секретаря Всекитайской федерации молодежи Дун Ся обратила внимание на важность повышения экологического образования молодых людей.

"Мы излагаем концепции защиты окружающей среды простым и доступным языком. Молодежь в силу своей креативности имеет бесконечный потенциал в области защиты окружающей среды, который способствует прогрессу человечества. Активно реализуется молодежная акция по бережному отношению к зерну", – сказала она.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Кравченко рассказал о роли креативных индустрий как драйвера роста экономики. Заместитель секретаря Департамента по делам молодежи Правительства Республики Индия Нитеш Кумар Мишра рассказал о программах по очистке рек и водоемов и экономном потреблении воды. А директор Института при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан Актам Жалилов рассказал о вкладе волонтеров в мелиорацию дна Аральского моря.

По итогам заседания участники приняли совместную резолюцию по укреплению сотрудничества молодежных организаций стран ШОС. Документ предполагает создание международного штаба эко-волонтеров, организацию ежегодных конкурсов экологических проектов и другое.

Кроме того, единогласным решением делегатов были одобрены заявки Республики Беларусь и Исламской Республики Иран на вступление в Молодежный совет ШОС, что увеличило число государств-членов до 10. Председательство в Молодежном совете ШОС перешло к Китайской Народной Республике.