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Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы
Автомат, гранаты и другое оружие, похищенное в январе, было спрятано в тайнике. Об этом сообщила полиция Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, оружие, похищенное во время январских беспорядков, найдено сотрудниками УБОП Алматы, ДКНБ по Алматы и Алматинской области.
"В Турксибском районе по улице Гёте выявили два мешка с оружием и боеприпасами. Всего же насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 мм, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы", — говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.
Ранее замаскированный схрон с оружием обнаружили на кладбище возле Кокшетау. С места изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36 и 9 калибров. Всё это направили на экспертизу.
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