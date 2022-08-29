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  • Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы
polisia.kz Сегодня, 18:11
143
Фото: polisia.kz

Два мешка с похищенными в январе оружием и боеприпасами нашли в Алматы

Автомат, гранаты и другое оружие, похищенное в январе, было спрятано в тайнике. Об этом сообщила полиция Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным полиции, оружие, похищенное во время январских беспорядков, найдено сотрудниками УБОП Алматы, ДКНБ по Алматы и Алматинской области.

"В Турксибском районе по улице Гёте выявили два мешка с оружием и боеприпасами. Всего же насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 мм, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы", — говорится в сообщении. 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.

Ранее замаскированный схрон с оружием обнаружили на кладбище возле Кокшетау. С места изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки "НЦ-12", гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36 и 9 калибров. Всё это направили на экспертизу.

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#оружие #январские события #Алматы
Сегодня, 18:11
143
Журналист

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