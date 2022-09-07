Два мешка с оружием нашли в Жамбылской области

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Два мешка с оружием и боеприпасами, похищенными во время январских событий, обнаружили полицейские в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

"За сутки обнаружено 11 единиц оружия и более 300 патронов различного калибра", - сообщили в пресс-службе ДП.

Возле одного из недостроенных зданий найден схрон. В мешках находились два автомата Калашникова, два охотничьих карабина марки "ТОЗ", ружье "Сайга", два нарезных оружия, гладкоствольное ружье "Байкал", магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра.

На все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

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В ДП напомнили, что граждан, сообщивших о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавших всё это полицию, к уголовной и административной ответственности привлекать не будут.