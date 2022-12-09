Два мешка с оружием нашли в Алматинской области

Схрон с оружием нашли местные полицейские совместно с сотрудниками МВД в близи поселка Шамалган в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Cтражи порядка изъяли два мешка. Внутри находились три гладкоствольных ружья 12 калибра, охотничье ружьё марки "Сайга" 410 калибра, нарезное ружьё марки "Вепрь" и две обоймы с двумя патронами калибра 308 и 7.62 миллиметра.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, ведётся следствие.