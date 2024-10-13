Два лихача припарковали авто на пешеходной зоне в Астане

Ночных лихачей привлекли к ответственности в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции столицы.

Сообщается, что во время рейда патрульный наряд заметил два автомобиля, заехавших на пешеходную площадку возле "Дворца Независимости" по проспекту Тауелсыздык.

Нарушителями оказались двое 22-летних парней – водители автомашин Mercedes-Benz и Lada Priora. Их привлекли к административной ответственности, автомобили водворены на коммунальную стоянку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police__astana)

По данным полиции, на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". С начала ОПМ участковыми инспекторами проверено около 23 тысяч съёмных квартир и 3000 дачных домов. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлекли к ответственности 359 человек. По месту жительства проверены лица, состоящие на профилактическом учёте в органах внутренних дел. Выявлено 7000 административных правонарушений, в том числе по факту мелкого хулиганства задержано 148 граждан.