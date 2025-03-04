Теперь казахстанцы смогут обменять свои паспорта и удостоверения личности, срок действия которых истек, не выходя из дома, передаёт BaigeNews.kz. В рамках нового пилотного проекта, разработанного МВД РК совместно с МЦРИАП, процесс получения государственных услуг по выдаче документов будет доступен онлайн через портал электронного правительства и мобильные приложения.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" в онлайн-формате в качестве альтернативного варианта действующему порядку", – говорится в тексте документа.

Цель проекта – сделать процесс получения паспортов и удостоверений личности более удобным и эффективным, улучшив качество обслуживания населения и модернизировав государственные услуги. Это шаг к оптимизации работы госорганов и улучшению взаимодействия с гражданами.

"Проект разработан в рамках реализации закона "О государственных услугах" для совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан. Целью проекта является перевод оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан", в частности по выдаче удостоверения личности по причине истечения срока действия, в онлайн-формате в качестве альтернативного варианта действующему порядку сроком до 1 марта 2026 года", - говорится в приказе.

Проект планируется реализовать до 31 марта 2026 года.

К слову, документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2025 года.