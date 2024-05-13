Два легковых авто загорелись в Семее
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
123Фото: smolgazeta.ru
В городе Семей произошло загорание двух легковых автомашин на общей площади 70 кв.м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Пожарные вынесли один 27 литровый газовый баллон и один кислородный баллон. В результате пожара мужчина 1981 г.р. получил ожоги и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Огнеборцами пожар ликвидирован, причина устанавливается.