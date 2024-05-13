  • 13 Мая, 16:49
  • BAIGENEWS

Два легковых авто загорелись в Семее

Сегодня, 15:27
АВТОР
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smolgazeta.ru Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
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Фото: smolgazeta.ru

В городе Семей произошло загорание двух легковых автомашин на общей площади 70 кв.м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожарные вынесли один 27 литровый газовый баллон и один кислородный баллон. В результате пожара мужчина 1981 г.р. получил ожоги и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Огнеборцами пожар ликвидирован, причина устанавливается.

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