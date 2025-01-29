В Астане на пересечении двух улиц столкнулись Kia и Lexus, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Астаны. Инцидент произошел утром 29 января.

Как сообщили в департаменте полиции города, Kia при повороте налево не уступил дорогу.

"Водитель автомобиля "Kia Сeed" на пересечении улиц Акмешит-Кунаева поворачивая налево по разрешающему сигналу светофора, не уступил дорогу и тем самым допустил столкновение с автомобилем "Lexus LX 570", который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Отметим, в результате ДТП пострадавших нет. Материал по делу направлен в суд.