Два легионера покинули казахстанский футбольный клуб

Двое белорусских легионеров универсал Евгений Земко и нападающий Андрей Соловей покинули казахстанский "Аксу". У них истекли сроки контрактов с клубом из одноименного города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bet News.

По информации издания, и Земко, и Соловей провели в Казахстане один сезон. Евгений сыграл за "Аксу" 10 матчей в чемпионате и не отметился результативными действиями. На счету Соловья 13 поединков, 2 гола и один ассист.

При этом лучший футболист Беларуси-2021 выступал в Казахстане на правах аренды. У Андрея действующий контракт с солигорским "Шахтером". Правда, где он продолжит карьеру, пока неизвестно.

Напомним, "Аксу" занял последнее, 14-е, место в минувшем розыгрыше КПЛ и лишился места в элитном дивизионе на следующий год.