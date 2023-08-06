Два кораблекрушения в Италии: два человека погибли и 57 спасены

Береговая охрана Италии заявила в воскресенье, что обнаружила два тела и спасла 57 человек у южного острова Лампедуза, на фоне сообщений о том, что более 30 человек пропали без вести после двух кораблекрушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Информационное агентство Ansa сообщило, что две лодки с мигрантами, отправившиеся из порта Сфакс, очага миграционного кризиса в Тунисе, затонули в субботу по пути в Европу.

На борту одной из них находилось 48 человек, на второй — 42, сообщило Ansa, добавив, что береговая охрана обнаружила выживших примерно в 23 морских милях (43 км) к юго–западу от Лампедузы, а также двух жертв — женщину из Кот-д'Ивуара и ее годовалого ребенка.

Представитель береговой охраны сказал, что может подтвердить только число выживших и извлечение двух тел.

Более 2000 человек прибыли на Лампедузу за последние несколько дней после спасения в море итальянскими патрульными катерами и группами НПО, поскольку сильные ветры еще больше осложняют ситуацию вокруг острова.

Около 20 человек застряли с пятницы на утёсе после того, как их лодка разбилась о камни по прибытии на Лампедузу, а береговая охрана не смогла добраться до них морем или вертолётом, сообщили местные СМИ.

В воскресенье неправительственная организация Open Arms написала на сайте социальной сети X (бвыший Twitter), что она, наконец, начала высадку 195 человек, спасенных в море в южном итальянском порту Бриндизи после более чем двухдневного плавания в неспокойном море.

Правое правительство Италии приняло политику назначения отдаленных портов для судов благотворительной организации, вместо того, чтобы разрешать им высаживать спасённых людей в близлежащих районах Лампедузы или Сицилии, с целью распространения прибытия по всей стране.

НПО жалуются, что это увеличивает их расходы на навигацию, продлевает страдания выживших и сокращает время, в течение которого благотворительные суда могут патрулировать районы Средиземного моря, где кораблекрушения более распространены.

В Италии наблюдается резкий рост морской миграции: в этом году зарегистрировано почти 92 000 прибытий, согласно данным министерства внутренних дел, которые были обновлены в пятницу, по сравнению с более чем 42 600 за аналогичный период 2022 года.