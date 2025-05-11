В заключительный день турнира Grand Slam по дзюдо, который проходит в Астане, сборная Казахстана пополнила копилку наград двумя бронзовыми медалями, передаёт BaigeNews.kz.

Отличились Марат Байкамуров и Бакжан Байтас, оба выступающие в категории до 100 килограммов.

Байкамуров завоевал бронзу в упорной борьбе, одержав победу над представителем Ливана Карамнобом Сагаиповым в схватке за третье место. Байтас поднялся на пьедестал без боя — его соперник по бронзовому финалу снялся с соревнований.

Напомним, турнир Grand Slam в Астане является частью квалификационного цикла к Олимпийским играм, и каждая медаль важна как для рейтинга, так и для морального настроя команды.

Ранее сообщалось, что гвардеец-дзюдоист завоевал бронзу на чемпионате Grand Slam в Астане.