Два казахстанца взяли бронзу в весе до 100 кг на турнире Grand Slam по дзюдо
Казахстанские дзюдоисты вышли на пьедестал Grand Slam в Астане.
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В заключительный день турнира Grand Slam по дзюдо, который проходит в Астане, сборная Казахстана пополнила копилку наград двумя бронзовыми медалями, передаёт BaigeNews.kz.
Отличились Марат Байкамуров и Бакжан Байтас, оба выступающие в категории до 100 килограммов.
Байкамуров завоевал бронзу в упорной борьбе, одержав победу над представителем Ливана Карамнобом Сагаиповым в схватке за третье место. Байтас поднялся на пьедестал без боя — его соперник по бронзовому финалу снялся с соревнований.
Напомним, турнир Grand Slam в Астане является частью квалификационного цикла к Олимпийским играм, и каждая медаль важна как для рейтинга, так и для морального настроя команды.
Ранее сообщалось, что гвардеец-дзюдоист завоевал бронзу на чемпионате Grand Slam в Астане.
Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.
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