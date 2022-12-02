Два казахстанца получили бионические протезы рук от фонда "Қазақстан халқына"

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

28-летний Саламат Булатов и 14-летний Владислав Кобаль получили бионические протезы рук от общественного фонда "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.

В 2018 году Саламат попал под поезд и лишился обеих ног и руки, получив первую группу инвалидности. За это время он прошёл много испытаний, но сохранил позитивный дух и желание помогать окружающим. Парень вместе с супругой занимается благотворительностью и организацией детских мероприятий в Актобе.

Трагическая история Саламата тронула души людей. Ролик, в котором он объявлял сбор денег на приобретение протезов, собрал более миллиона просмотров.

Узнав о программе Фонда "Қазақстан халқына" по обеспечению детей и молодёжи протезами, Саламат подал заявку, и экспертная комиссия её одобрила. В начале ноября Саламат получил новые модульные протезы обеих ног, а сегодня - высокотехнологичный протез руки.

"Раньше у меня был комплекс неполноценности, я не мог чувствовать себя полноценным мужчиной, не получалось лампочку прикрутить, прибить гвоздь. С появлением протеза у меня будет такая возможность. Есть уверенность в том, что я могу быть самостоятельным, быть в ответе за свою семью, и не прибегать к чьей-либо помощи", - сказал Саламат.

Владимир потерял руку при рождении. До новой бионической руки он носил два механических протеза. По его словам, они были не такими функциональными.

"Я думаю, что протез поможет мне в спорте. Я четыре месяца занимаюсь лыжами. Когда у меня был старый протез, я участвовал в конкурсе по использованию протеза в России, на котором получил второе место за самое нерациональное использование. Я можно сказать, издевался над протезом. Прыгал, веселился с ним, писал, стоять на руках пытался, колесо делал", - рассказал он.

Но с новым протезом нужно быть аккуратным, говорит юноша. Водонепроницаемость новой руки, как у телефона: если попал снег, встряхнул, и всё в порядке. Главное, чтобы не попало под чехол.

Фото Даниры Искаковой