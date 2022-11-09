Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии

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Сегодня Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с президентом-основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. Также в совещании приняли участие ректоры высших учебных заведений. Они обсудили вопросы повышения глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов, передаёт BaigeNews.kz.

На совещании в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева президент-основатель QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли провел презентацию. По его словам, Казахстан демонстрирует отличные результаты в новом выпуске рейтинга азиатских университетов.

Два казахстанских университета вошли в топ-100 лучших университетов Азии, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который вошёл в топ-50 списка лучших азиатских вузов, заняв 44 место. ЕНУ имени Л.Н. Гумилева расположился на 96 месте. Казахстан имеет наиболее широкое представительство в рейтинге среди других стран Центральной Азии: перечень лучших азиатских вузов насчитывает 32 университета страны.

В тройке лучших университетов Центральной Азии – только вузы Казахстана, они же занимают наивысшие позиции по индикаторам, связанным с международным признанием. КазНУ имени аль-Фараби имеет самые высокие показатели академической репутации и репутации среди работодателей в Центрально-Азиатском регионе, за ним следуют ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва и Satbayev University.