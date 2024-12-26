Коллектив АО НК "КазМунайГаз" выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау, передаёт BaigeNews.kz.



"Со скорбью сообщаем, что в результате крушения воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines трагически погибли наши коллеги:

Бауыржан Джумагулов, работник ТОО "ОзенМунайСервис", помощник бурильщика 4-го разряда. Бауыржан работал в компании с 2008 года и был преданным своей профессии. ТОО "ОзенМунайСервис" — дочернее предприятие КМГ;

Сандибек Тулесинов, работник ТОО "МунайФилдСервис", инженер механического-энергетического отдела. Сандибек проработал в отрасли более 16 лет. ТОО "МунайФилдСервис" — подрядная организация АО "Озенмунайгаз", - сообщили в КМГ.

Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.

Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.

Опознаны 10 погибших. В больнице остаются шесть человек.

Стало известно, какие выплаты получат семьи погибших.