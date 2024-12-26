Два казахстанских нефтяника погибли при крушении самолёта в Актау
Об этом сообщили в АО НК "КазМунайГаз".
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Коллектив АО НК "КазМунайГаз" выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"Со скорбью сообщаем, что в результате крушения воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines трагически погибли наши коллеги:
- Бауыржан Джумагулов, работник ТОО "ОзенМунайСервис", помощник бурильщика 4-го разряда. Бауыржан работал в компании с 2008 года и был преданным своей профессии. ТОО "ОзенМунайСервис" — дочернее предприятие КМГ;
- Сандибек Тулесинов, работник ТОО "МунайФилдСервис", инженер механического-энергетического отдела. Сандибек проработал в отрасли более 16 лет. ТОО "МунайФилдСервис" — подрядная организация АО "Озенмунайгаз", - сообщили в КМГ.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.
Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
Опознаны 10 погибших. В больнице остаются шесть человек.
Стало известно, какие выплаты получат семьи погибших.
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