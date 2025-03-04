  • 4 Марта, 19:30
  • BAIGENEWS

Два казахстанских фигуриста примут участие в чемпионате мира

Соревнования пройдут в США.

Сегодня, 18:24
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t.me/olympickz Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: t.me/olympickz

Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина выступят на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США), передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования пройдут с 25 по 30 марта.

Шайдоров в Бостоне будет выступать в статусе бронзового призёра Азиатских игр-2025 и победителя чемпионата четырёх континентов. 

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