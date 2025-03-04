Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина выступят на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США), передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования пройдут с 25 по 30 марта.

Шайдоров в Бостоне будет выступать в статусе бронзового призёра Азиатских игр-2025 и победителя чемпионата четырёх континентов.