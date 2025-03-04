Два казахстанских фигуриста примут участие в чемпионате мира
Соревнования пройдут в США.
Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24Сегодня, 18:24
131Фото: t.me/olympickz
Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина выступят на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США), передаёт BaigeNews.kz.
Соревнования пройдут с 25 по 30 марта.
Шайдоров в Бостоне будет выступать в статусе бронзового призёра Азиатских игр-2025 и победителя чемпионата четырёх континентов.
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