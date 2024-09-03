Два казахстанских борца вышли в финал чемпионата мира U20

В испанском Понтеведре продолжается чемпионат мира по видам борьбы U20. В очередной соревновательный день в финал пробились два казахстанских борца греко-римского стиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале весовой категории до 67 килограммов Юсуф Ашрапов одержал победу над россиянином Грайром Оганесяном. В решающей схватке казахстанцу будет противостоять Мохсен Нежад из Ирана.

Также в финал пробился Ислам Евлоев (до 82 килограммов). В 1/2 финала он прошёл Абдурахмана Абдулкадырова из России, который не смог провести схватку. В противостоянии за "золото" против Ислама будет бороться Альперен Бербер из Турции.