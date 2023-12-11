Два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку в Алматы
Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15Сегодня, 15:15
442Фото: Polisia.kz
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах мажилиса подтвердил этот факт и сообщил, что эти сотрудники полиции уволены, передаёт BaigeNews.kz.
"К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест. На сегодняшний день проводится проверка", - сказал Ержан Саденов.
Министр также подтвердил, что в момент совершения преступления оба арестованных мужчины были в рядах органов полиции.
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