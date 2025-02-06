В Алматы снесут роддом №1 и школу-интернат для одарённых в спорте детей. По мнению акима Досаева, эти объекты представляют опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Оба строения возвели около 90 лет назад. Здание интерната даже вошло в каталог конструктивизма 30-х годов ХХ века.

На встрече с населением Ерболат Досаев заявил, что сооружения уже устаревшие и не соответствуют современным требованиям. Чиновники уверены, постройки выгоднее разобрать, потому что усиление и ремонт обойдутся дороже.

Снос объектов начнут уже летом этого года, а затем приступят к строительству новых.