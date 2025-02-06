Два исторических здания снесут в Алматы
Чиновники уверены, постройки выгоднее разобрать, потому что усиление и ремонт обойдутся дороже.
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В Алматы снесут роддом №1 и школу-интернат для одарённых в спорте детей. По мнению акима Досаева, эти объекты представляют опасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Оба строения возвели около 90 лет назад. Здание интерната даже вошло в каталог конструктивизма 30-х годов ХХ века.
На встрече с населением Ерболат Досаев заявил, что сооружения уже устаревшие и не соответствуют современным требованиям. Чиновники уверены, постройки выгоднее разобрать, потому что усиление и ремонт обойдутся дороже.
Снос объектов начнут уже летом этого года, а затем приступят к строительству новых.
"Охрана здоровья матери и ребёнка всегда остаётся приоритетом работы акимата. Родильный дом №1, построенный в 1937 году, давно устарел и не соответствует современным стандартам. Завершается проектирование нового здания, в июне 2025 года ожидается выход экспертизы. Летом 2025 года начнётся снос старого здания с последующим строительством нового, оснащённого современным оборудованием. Срок завершения работ – в конце 2026 года", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев.
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