Два грузовика загорелись после столкновения в Астане, погиб водитель
Сегодня, 17:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
109Фото: скриншот из видео
В Астане в районе КамАЗ-центра на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись.
При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте.
Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- В Астане временно перекрыли ключевые улицы
- В Алматинской области не хватает денег на газификацию и водоснабжение – сенатор
- Ученик из Шымкента получил приглашения от 50 топ-вузов мира
- Мошенники используют имя Димаша Кудайбергена в Казахстане
- Водитель фуры покончил с собой в кабине грузовика в Карагандинской области