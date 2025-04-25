В Астане в районе КамАЗ-центра на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.



По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись.

При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте.

Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.