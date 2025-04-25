  • 25 Апреля, 18:46
  • BAIGENEWS

Два грузовика загорелись после столкновения в Астане, погиб водитель

Сегодня, 17:54
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: скриншот из видео

В Астане в районе КамАЗ-центра на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись.

При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте.

Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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