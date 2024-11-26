Два грузовика столкнулись в Семее

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло на улице Шугаева в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, водитель КамАЗа нарушил Правила дорожного движения, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего автомобиль столкнулся с движущимся впереди грузовиком марки VOLVO.

В результате ДТП пострадавших нет. Виновный водитель привлечён к административной ответственности.