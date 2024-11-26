  • 26 Ноября, 19:57
  • BAIGENEWS

Два грузовика столкнулись в Семее

ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.

Сегодня, 19:36
АВТОР
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ДП области Абай Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36
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Фото: ДП области Абай

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло на улице Шугаева в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, водитель КамАЗа нарушил Правила дорожного движения, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего автомобиль столкнулся с движущимся впереди грузовиком марки VOLVO.

В результате ДТП пострадавших нет. Виновный водитель привлечён к административной ответственности.

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