Два грузовика столкнулись в Семее
ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
64Фото: ДП области Абай
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло на улице Шугаева в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
По данным полиции, водитель КамАЗа нарушил Правила дорожного движения, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего автомобиль столкнулся с движущимся впереди грузовиком марки VOLVO.
В результате ДТП пострадавших нет. Виновный водитель привлечён к административной ответственности.
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