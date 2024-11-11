Два грузовика столкнулись и загорелись в Караганде

Карагандинские огнеборцы ликвидировали пожар двух грузовых автомашин, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня в городе Караганда, в районе Северо-Восточной промзоны в результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание сгораемых частей двух грузовых а/м "Scania" и "Volvo" на общей площади 60 кв.м", - говорится в сообщении МЧС.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев загорание было полностью ликвидировано.



К слову, жертв и пострадавших нет.



Отметим, в результате загорания от высокой температуры повреждены корпуса 2-х светофоров на одной опоре.