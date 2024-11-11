Два грузовика столкнулись и загорелись в Караганде
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
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Карагандинские огнеборцы ликвидировали пожар двух грузовых автомашин, передаёт BaigeNews.kz
"Сегодня в городе Караганда, в районе Северо-Восточной промзоны в результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание сгораемых частей двух грузовых а/м "Scania" и "Volvo" на общей площади 60 кв.м", - говорится в сообщении МЧС.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев загорание было полностью ликвидировано.
К слову, жертв и пострадавших нет.
Отметим, в результате загорания от высокой температуры повреждены корпуса 2-х светофоров на одной опоре.
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