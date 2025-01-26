В СКО огнеборцы МЧС локализовали пожар на территории предприятия по реализации древесного материала в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в отдельно стоящем гараже по улице Ж. Кизатова, где находились два грузовых автомобиля.