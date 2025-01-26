Два грузовика с древесиной вспыхнули на предприятии в СКО
Информация по пострадавшим не поступала.
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
73Фото: МЧС РК
В СКО огнеборцы МЧС локализовали пожар на территории предприятия по реализации древесного материала в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожар произошёл в отдельно стоящем гараже по улице Ж. Кизатова, где находились два грузовых автомобиля.
"Пожар локализован на предварительной площади 252 квадратных метров. Информация по пострадавшим не поступала. Тушение осложнялось высокой горючестью материалов, что создавало риск быстрого распространения огня. Однако благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, возгорание удалось взять под контроль и предотвратить его дальнейшее развитие", — говорится в сообщении.