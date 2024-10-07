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Два горняка погибли на шахте "Казахмыса"

Сегодня, 09:30
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Два горняка погибли на шахте "Казахмыса" Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Два шахтера погибли в результате выброса угарного газа, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу "Казахмыс".

"На шахте произошел выброс угарного газа. Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.

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