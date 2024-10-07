Два горняка погибли на шахте "Казахмыса"
Сегодня, 09:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
179
Два шахтера погибли в результате выброса угарного газа, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу "Казахмыс".
"На шахте произошел выброс угарного газа. Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.