Два гонщика "Астаны" взошли на пьедестал второго этапа "Арктической гонки Норвегии"
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Стали известны результаты второго этапа веломногодневки "Арктическая гонка Норвегии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первое и второе место этапа заняли итальянские гонщики "Астаны" Микеле Гадзоли и Кристиан Скарони. Третьим стал испанец Джонатан Ластра из "Cofidis".
Остальные гонщики "Астаны" завершили этап со следующими результатами: Джанмарко Гарофоли — 14-м, Артём Захаров — 62-м, Андрей Зейц — 78-м, Игорь Чжан — 99-м.
"Арктическая гонка Норвегии". Второй этап
Kautokeino — Alta. 171 километр
1. Микеле Гадзоли (Италия, "Астана") — 3:28:35
2. Кристиан Скарони (Италия, "Астана")
3. Джонатан Ластра (Испания, "Cofidis")
14. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана")
62. Артём Захаров (Казахстан, "Астана") — +1:05
78. Андрей Зейц (Казахстан, "Астана") — +7:29
99. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +17:29
Общий зачёт:
1. Ной Хоббс (Великобритания, "Equipe continentale Groupama-FDJ") — 7:34:31
2. Альберто Дайнезе (Италия, "dsm-firmenich") — +0:01
3. Микеле Гадзоли (Италия, "Астана")
5. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +0:04
12. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана") — +0:10
60. Артём Захаров (Казахстан, "Астана") — +1:16
82. Андрей Зейц (Казахстан, "Астана") — +7:40
102. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +17:40.
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