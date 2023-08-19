  • 19 Августа, 12:14
  • BAIGENEWS
Почти в два раза подорожали книги и канцтовары в Казахстане
Смаилов потребовал оперативно завершить аудит на "АрселорМиттал Темиртау"
Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы
Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы
Лакшми Миттал знает о ЧП на принадлежащей ему шахте "Казахстанская
Избиение ребенка в центре Астаны: суд вынес решение
В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Судью в Таразе подозревают в получении взятки в два миллиона тенге
С 1 сентября увеличат размер госстипендий в Казахстане
Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу
Житель Сарыагаша подарил своей жене почку
Еще один казахстанский клуб вылетел из еврокубков
Найдено тело второго горняка после ЧП на шахте в Темиртау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Два гонщика "Астаны" взошли на пьедестал второго этапа "Арктической гонки Норвегии"

Сегодня, 11:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pro Team Astana Сегодня, 11:05
Сегодня, 11:05
109
Фото: Pro Team Astana

Стали известны результаты второго этапа веломногодневки "Арктическая гонка Норвегии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первое и второе место этапа заняли итальянские гонщики "Астаны" Микеле Гадзоли и Кристиан Скарони. Третьим стал испанец Джонатан Ластра из "Cofidis".

Остальные гонщики "Астаны" завершили этап со следующими результатами: Джанмарко Гарофоли — 14-м, Артём Захаров — 62-м, Андрей Зейц — 78-м, Игорь Чжан — 99-м.

"Арктическая гонка Норвегии". Второй этап
Kautokeino — Alta. 171 километр

1. Микеле Гадзоли (Италия, "Астана") — 3:28:35
2. Кристиан Скарони (Италия, "Астана")
3. Джонатан Ластра (Испания, "Cofidis")

14. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана")
62. Артём Захаров (Казахстан, "Астана") — +1:05
78. Андрей Зейц (Казахстан, "Астана") — +7:29
99. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +17:29

Общий зачёт:

1. Ной Хоббс (Великобритания, "Equipe continentale Groupama-FDJ") — 7:34:31
2. Альберто Дайнезе (Италия, "dsm-firmenich") — +0:01
3. Микеле Гадзоли (Италия, "Астана") 

5. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +0:04
12. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана") — +0:10
60. Артём Захаров (Казахстан, "Астана") — +1:16
82. Андрей Зейц (Казахстан, "Астана") — +7:40
102. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +17:40. 

Самое читаемое

Наверх