Два гонщика "Астаны" взошли на пьедестал второго этапа "Арктической гонки Норвегии"

Стали известны результаты второго этапа веломногодневки "Арктическая гонка Норвегии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первое и второе место этапа заняли итальянские гонщики "Астаны" Микеле Гадзоли и Кристиан Скарони. Третьим стал испанец Джонатан Ластра из "Cofidis".

Остальные гонщики "Астаны" завершили этап со следующими результатами: Джанмарко Гарофоли — 14-м, Артём Захаров — 62-м, Андрей Зейц — 78-м, Игорь Чжан — 99-м.

"Арктическая гонка Норвегии". Второй этап

Kautokeino — Alta. 171 километр

1. Микеле Гадзоли (Италия, "Астана") — 3:28:35

2. Кристиан Скарони (Италия, "Астана")

3. Джонатан Ластра (Испания, "Cofidis")

14. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана")

62. Артём Захаров (Казахстан, "Астана") — +1:05

78. Андрей Зейц (Казахстан, "Астана") — +7:29

99. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +17:29

Общий зачёт:

1. Ной Хоббс (Великобритания, "Equipe continentale Groupama-FDJ") — 7:34:31

2. Альберто Дайнезе (Италия, "dsm-firmenich") — +0:01

3. Микеле Гадзоли (Италия, "Астана")

5. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +0:04

12. Джанмарко Гарофоли (Италия, "Астана") — +0:10

60. Артём Захаров (Казахстан, "Астана") — +1:16

82. Андрей Зейц (Казахстан, "Астана") — +7:40

102. Игорь Чжан (Казахстан, "Астана") — +17:40.