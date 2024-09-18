Два года тюрьмы получили глава и бухгалтер врачебно-физкультурного центра в Шымкенте

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении руководителя и бухгалтера КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер г.Шымкент", передаёт BaigeNews.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 3,4 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность", - говорится в сообщении Антикора.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Приговор в законную силу вступил.