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Два года тюрьмы получили глава и бухгалтер врачебно-физкультурного центра в Шымкенте

Сегодня, 10:22
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: sud.gov.kz

Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении руководителя и бухгалтера КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер г.Шымкент", передаёт BaigeNews.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 3,4 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность", - говорится в сообщении Антикора.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу вступил.

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