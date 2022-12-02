Два элемента казахского культурного наследия включены в список ЮНЕСКО

Фото: МИД РК

Два новых элемента казахского культурного наследия включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Такое решение принято на заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в столице Марокко.

В список ЮНЕСКО вошли:

"Ортеке, традиционное исполнительское искусство Казахстана: танец, кукла и музыка";

"Устная традиция анекдотов Кожанасыра".

В состав казахстанской делегации на текущей сессии вошли сотрудники МИД РК и эксперты Национального комитета РК по НКН при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

На текущей сессии комитет рассмотрел 46 номинаций, включая Ортеке и анекдоты Кожанасыра.

Ортеке – музыкально-кукольное искусство с использованием деревянной фигурки горного козла таутеке, привязанной одной-единственной нитью к музыканту-кукловоду. В наше время это древнее искусство тюрков имеет общепризнанный статус кукольно-музыкального, так как здесь наблюдается синтез нескольких видов художественного творчества: декоративно-прикладного искусства, музыки, танца и искусства вождения марионеток. Это не просто танец, но целая история, разворачивающаяся на глазах у публики, отмечают в МИД.

Қожанасыр или Ходжа Насреддин – восточный фольклорный персонаж, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых сказок. Он совмещает в себе внутренне противоречивый образ антигероя, бродяги, вольнодумца, бунтаря, глупца, юродивого, хитреца, плута и даже философа, высмеивает людские пороки, скупцов, ханжей и лицемеров. Этот элемент внесён совместно Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности международной общественности о культурных традициях и знаний без признания стандартов превосходства или исключительности.

Отмечается, что ранее в репрезентативный список ЮНЕСКО были включены 11 элементов, в том числе четыре, относящиеся непосредственно к казахскому культурному наследию: "Искусство домбрового кюя" (2014), "Курес" (2016), "Традиционные казахские асыки" (2017), "Весенние обряды казахских коневодов" (2018). Семь элементов относятся к общему культурному наследию ряда стран: "Изготовление юрты" (2014), "Искусство импровизации айтыса" (2015), "Наурыз" и "Культура хлебной выпечки и угощения" (2016), "Наследие Коркыт-ата" (2018), "Тогызкумалак" (2020) и "Охота с ловчими птицами" (2021).