Два дополнительных поезда запустят в Казахстане
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АО "Пассажирские перевозки" в декабре запустит два дополнительных поезда Тальго по маршрутам Астана - Алматы и Астана - Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КТЖ.
"Эти маршруты вводятся в рамках "пакетного" графика движения поездов. Билеты доступны за 45 дней на сайте bilet.railways.kz и в кассах", - говорится в объявлении.
В прошлом году по принципу "пакетного" графика было введено четыре поезда на участке Астана - Шу - Астана, что повысило эффективность рейсов, заверили в нацкомпании. Этот график реализуется в рамках проекта "Интермодальные перевозки – ХАБ системы" совместно с "DB E&C" для оптимизации маршрутов и повышения скорости перемещения.
"Также планируется создать новую маршрутную сеть, учитывая развитие пригородных и комбинированных перевозок в ХАБ центрах", - добавили в КТЖ.
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