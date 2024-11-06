Два дополнительных поезда запустят в Казахстане

АО "Пассажирские перевозки" в декабре запустит два дополнительных поезда Тальго по маршрутам Астана - Алматы и Астана - Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КТЖ.

"Эти маршруты вводятся в рамках "пакетного" графика движения поездов. Билеты доступны за 45 дней на сайте bilet.railways.kz и в кассах", - говорится в объявлении.

В прошлом году по принципу "пакетного" графика было введено четыре поезда на участке Астана - Шу - Астана, что повысило эффективность рейсов, заверили в нацкомпании. Этот график реализуется в рамках проекта "Интермодальные перевозки – ХАБ системы" совместно с "DB E&C" для оптимизации маршрутов и повышения скорости перемещения.