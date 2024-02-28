Два десятка пищевых добавок запретили в Казахстане

С 27 февраля в ЕАЭС вступил в силу обновлённый технический регламент. Согласно документу 19 пищевых добавок запретили использовать в Казахстане, России, Кыргызстане, Беларуси и Армении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Среди запрещенных добавок оказались муравьиная кислота и красный краситель кантаксантин. Под запрет также попали добавки, содержащие алюминий – их широко используют при производстве сухого молока, пряностей и тёртых сыров. Так как доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушения центральной нервной системы, функции почек и онкологические заболевания. Под запрет попал и один из видов сахарозаменителя – стевия.