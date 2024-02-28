Два десятка пищевых добавок запретили в Казахстане
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С 27 февраля в ЕАЭС вступил в силу обновлённый технический регламент. Согласно документу 19 пищевых добавок запретили использовать в Казахстане, России, Кыргызстане, Беларуси и Армении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Среди запрещенных добавок оказались муравьиная кислота и красный краситель кантаксантин. Под запрет также попали добавки, содержащие алюминий – их широко используют при производстве сухого молока, пряностей и тёртых сыров. Так как доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушения центральной нервной системы, функции почек и онкологические заболевания. Под запрет попал и один из видов сахарозаменителя – стевия.
" У каждого из нас, как у потребителя, всегда вызывает настороженность наличие пищевых добавок и их маркировка так называемыми индексами Е. "Ешки", как в народе говорят, которые воспринимаются как опасные вещества. Поэтому, по сути дела, вступившие в силу с 27 февраля текущего года изменения обновляют около 70% текста технического регламента. Предусмотрен переходный период шесть месяцев, в течение которого будут действовать документы об оценке соответствия выпущенной продукции. Продукция может свободно обращаться на рынки Евразийского экономического союза", - сказал министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
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