Два человека умерли от конго-крымской лихорадки в Казахстане
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Два человека умерли в Казахстане от конго-крымской лихорадки. Об этом сообщила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова, передаёт BaigeNews.kz.
Она сообщила, что в четырёх регионах страны - Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте есть природные очаги конго-крымской лихорадки.
"С начала года по сравнению с данными прошлого года заболеваемость снизилась на 43 процента. С апреля зарегистрировано 16 случаев конго-крымской лихорадки. По семь случаев в Туркестанской и Кызылординской областях, и два случая в Шымкенте. В 10 случаях пациенты пасли скот, в пяти - заболели в результате укуса клеща. В одном случае пациент был на прогулке в эндемической зоне", - добавила спикер.
Привела Ахметова и данные о смертности.
"В этом году два человека умерли от конго-крымской лихорадки. Один летальный случай в Шымкенте, другой - в Кызылординской области. Восемь человек продолжают лечение, остальные вылечились. На эпидемиологическом контроле находятся 115 человек", - резюмировала спикер.
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