Два человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Martins’s американского города Элкхарт, штат Индиана, США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News.

"По данным властей, стрелявший, открывший огонь в супермаркете в Элкхарте, штат Индиана, в понедельник вечером погиб, убив двух человек и ранив двух полицейских", — говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, нападавший был убит полицейскими, которые прибыли на место происшествия. В ходе перестрелки двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Их госпитализировали, информации об их состоянии, а также о мотивах преступника пока нет.