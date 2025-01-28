Два человека убиты при стрельбе в супермаркете в США
Два человека ранены.
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
143Фото: Global Look Press/Horst Galuschka
Два человека погибли в результате стрельбы в супермаркете Martins’s американского города Элкхарт, штат Индиана, США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News.
"По данным властей, стрелявший, открывший огонь в супермаркете в Элкхарте, штат Индиана, в понедельник вечером погиб, убив двух человек и ранив двух полицейских", — говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, нападавший был убит полицейскими, которые прибыли на место происшествия. В ходе перестрелки двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Их госпитализировали, информации об их состоянии, а также о мотивах преступника пока нет.
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