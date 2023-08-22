  • 22 Августа, 15:16
  • BAIGENEWS

Два человека скончались после столкновения Lada Granta и Toyota Prado в Атырауской области

Сегодня, 14:35
АВТОР
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ДП Атырауской области Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Фото: ДП Атырауской области

Lada Granta превратилось в груду металла после столкновения с Toyota Prado в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 21 августа в 19:30 на 635 километре трассы Актобе — Атырау — Астрахань.

Как сообщили в ДП Атырауской области, на дороге столкнулись Toyota Prado и Lada Granta.

В ДТП погибли два пассажира Lada Granta. Водителя легковушки и двух пассажиров Toyota доставили в областную больницу.

Начато досудебное расследование.

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