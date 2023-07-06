Два человека скончались от ККГЛ в Кызылординской области

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В этом году специалисты обеспокоены эпидситуацией касательно Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Кызылординской области. С начала сезона у 25 жителей региона были выявлены симптомы смертельно опасного вируса, восемь из них подтверждены лабораторно. К сожалению, два человека скончались, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Первый летальный случай от ККГЛ был зарегистрирован в Жанакорганском районе. Пожилой мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него наблюдалось высокая температура до 40 градусов. Пациент жаловался на резкую боль во всем теле, были кровотечения. Несмотря на старание врачей спасти больного не удалось.

"Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. Однако спустя два дня он скончался. Все контактирующие с ним лица взяты на контроль специалистов. Сейчас мы проводим профилактические мероприятия среди населения", - прокомментировал пресс-секретарь акима Жанакорганского района Нурбол Бакиров.

Другой житель уже в Шиелийском районе поступил в больницу первого июля, также в крайне тяжелом состоянии. У него наблюдалось диарея, боли в мышцах, рвота и сыпь. Диагноз ККГЛ был подтвержден лабораторным путем. Как выяснилось, мужчину 22 июня укусил клещ, больной долгое время занимался самолечением.

"С начала года более 600 кызылординцев обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. 25 человек зарегистрированы по подозрению в ККГЛ, восемь из них официально подтверждены. В основном это жители сельской местности. Все пациенты и контактирующие с ними люди будут взяты на учет. Во-многих случаях жители региона не соблюдают меры безопасности и поздно обращаются в медицинские учреждения", - прокомментировала пресс-служба департамента санитарно - эпидемиологического контроля Кызылординской области.

Кызылординская область расположена в активном природном очаге конго - крымской геморрагической лихорадки. В 2021 году было зарегистрировано 12 случаев заболевания жителей, а в прошлом году 20 фактов подтверждены лабораторно.

В целом, в этом году 106 населенных пунктов признаны неблагополучными по ситуации с ККГЛ. Мероприятие по противоклещевой обработке производятся в два этапа: весной и осенью. Весенние дезинфекционные работы уже завершились, однако не стоит забывать о мерах безопасности.

"Обычно период активности клещей длится с ранней весны до поздней осени. Пик их активности приходится на май, июнь, июль и август. В нашем регионе обитают более шести видов клещей. Особенно часто вирус выявляется у клещей рода Dermacentor pictus. В прошлом году эпидемиологическая ситуация по Конго-крымской геморрагической лихорадке была неблагополучной. В 2023 году статистика тоже неутешительная", - отмечают в ведомстве.

Специалисты просят кызылординцев соблюдать все меры предосторожности при уходе за скотом, во время работы в поле, а также во время отдыха на природе. При укусе клещей необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.